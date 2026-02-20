Un retour qui tombe à pic pour Anderlecht : un renfort de poids pour Jérémy Taravel

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Mario Stroeykens est de retour ! Le coach par intérim, Jérémy Taravel a confirmé la nouvelle en conférence de presse.

Bonne nouvelle du côté d'Anderlecht. Mario Stroeykens a repris l'entraînement collectif cette semaine. Le milieu de terrain congolais était à l'arrêt depuis janvier et n'a pas encore joué cette année.

Touché au genou, il avait dû prendre son mal en patience. Son absence s'est fait sentir dans l'entrejeu des bruxellois. C'est durant cette période qu'Anderlecht a perdu beaucoup de point en Pro League.

De retour contre Zulte Waregem

L'entraîneur intérimaire Jérémy Taravel a confirmé son retour dans le groupe en conférence de presse pour affronter Zulte Waregem. Une option supplémentaire qui tombe au bon moment pour le staff.

Le dernier match de Stroeykens remonte au 4 décembre. Ce soir-là, Anderlecht avait battu le KRC Genk 1-3 en Coupe de Belgique.


Taravel devra faire attention, le joueur ne doit surtout pas rechuter à l'approche des Play-Offs 1. Il devrait gratter quelques minutes pour retrouver du rythme.

Anderlecht
Mario Stroeykens

