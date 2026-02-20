Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans
Deviens fan de Standard! 2528

Depuis son passage au Standard, Uche Agbo a vécu des hauts et des bas. Sa priorité est maintenant de retrouver un club.

Le Standard avait été le chercher pour 2,50 millions en juillet 2017 : à Sclessin, Uche Agbo a musclé l'entrejeu et s'est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Ricardo Sa Pinto. Mais sous Michel Preud'Homme, c'était une autre histoire.

En janvier 2018, la direction l'a donc envoyé en prêt au Rayo Vallecano. Deux autres séjours en location ont suivi à Braga et au Deportivo La Corogne. Le Deportivo l'a alors acquis définitivement.

Mais l'ancien international nigérian (une sélection) n'y est resté qu'un an, avant de rejoindre le Slovan Bratislava. Dans la capitale slovaque, l'ancien numéro six des Rouches s'est inscrit dans la durée, avec plus de 70 rencontres disputées, dont 16 de Coupe d'Europe.

Triple champion de Slovaquie mais désormais sans club

Il y a deux ans, Agbo a rejoint une autre équipe pouvant lui proposer de jouer sur la scène européenne : le FC Aktobe. Au Kazakhstan, le joueur s'est là aussi imposé comme titulaire, inscrivant même cinq buts (plus que pour tout autre club durant sa carrière).


Seulement, son contrat se terminait le premier janvier, et il n'a pas été renouvelé. Depuis près de deux mois, Uche Agbo se cherche donc un nouveau challenge. Aucune solution ne l'a relancé durant le mercato, il se tourne donc désormais vers les clubs toujours désireux de se renforcer avec des joueurs libres. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Standard
Uche Henry Agbo

Plus de news

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

12:20
De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

11:40
Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

11:20
🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

11:00
Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

09:30
Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

10:30
L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

10:00
Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

09:00
Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

07:20
Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

08:30
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

08:00
🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

07:40
Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

07:00
"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

06:30
Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

23:00
"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

22:30
Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

21:40
Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale Analyse

Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

21:20
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00
🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

🎥 Toujours au top en Europe : Genk prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale !

20:40
Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

Le Mans n'est que le début : Thibaut Courtois va également investir dans un club belge !

20:20
🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

🎥 "Ah, il s'est excusé ?" : Alexis Saelemaekers impliqué dans une petite affaire d'état avec Cesc Fabregas

20:00
"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

"Oui, j'ai réagi à chaud" : Sébastien Pocognoli revient sur ses mots forts envers l'un de ses joueurs

19:30
Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

Malgré sa récente prolongation, le Sporting Charleroi pourrait perdre Parfait Guiagon cet été

19:00
"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

"Il y avait beaucoup de situations floues" : Théo Leoni revient sur les raisons de son départ d'Anderlecht

18:30
Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

Un espoir belge titulaire pour la première fois en D1A face à Anderlecht ?

18:00
En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

En Turquie, Domenico Tedesco est "un génie tactique" : "Son excellence fait toute la différence"

17:30
2
🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

🎥 Conditions extrêmes pour le Bayern de Vincent Kompany : "Ne prenez aucun risque"

17:00
Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

Le patron sportif de Genk en est conscient : "Nos chances de le garder sont très minces"

16:30
Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

Officiel : le RFC Seraing tient son nouvel entraîneur... et c'est un ancien de la maison

16:00
Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

Les Canaris risquent de le regretter : pourquoi Saint-Trond joue avec le feu avec Wouter Vrancken

15:40
Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

Quand Wilfried Kanga sera-t-il rétabli à Gand ? Rik De Mil en sait plus

15:20
Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

Tout a changé à Genk : Dimitri De Condé joue au jeu des différences entre Nicky Hayen et Thorsten Fink

15:00
Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

Alfred Schreuder ou le plan B pour Anderlecht : des nouvelles questions, mais un avantage clair

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 21/02 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved