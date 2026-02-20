Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Depuis son passage au Standard, Uche Agbo a vécu des hauts et des bas. Sa priorité est maintenant de retrouver un club.

Le Standard avait été le chercher pour 2,50 millions en juillet 2017 : à Sclessin, Uche Agbo a musclé l'entrejeu et s'est immédiatement imposé comme titulaire sous les ordres de Ricardo Sa Pinto. Mais sous Michel Preud'Homme, c'était une autre histoire.

En janvier 2018, la direction l'a donc envoyé en prêt au Rayo Vallecano. Deux autres séjours en location ont suivi à Braga et au Deportivo La Corogne. Le Deportivo l'a alors acquis définitivement.

Mais l'ancien international nigérian (une sélection) n'y est resté qu'un an, avant de rejoindre le Slovan Bratislava. Dans la capitale slovaque, l'ancien numéro six des Rouches s'est inscrit dans la durée, avec plus de 70 rencontres disputées, dont 16 de Coupe d'Europe.

Triple champion de Slovaquie mais désormais sans club

Il y a deux ans, Agbo a rejoint une autre équipe pouvant lui proposer de jouer sur la scène européenne : le FC Aktobe. Au Kazakhstan, le joueur s'est là aussi imposé comme titulaire, inscrivant même cinq buts (plus que pour tout autre club durant sa carrière).



Seulement, son contrat se terminait le premier janvier, et il n'a pas été renouvelé. Depuis près de deux mois, Uche Agbo se cherche donc un nouveau challenge. Aucune solution ne l'a relancé durant le mercato, il se tourne donc désormais vers les clubs toujours désireux de se renforcer avec des joueurs libres.