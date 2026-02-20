Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts
Photo: © photonews

Thorsten Fink a rebondi en devenant le coach de Samsunspor. Sa première sur le banc turc est une réussite.

Un temps cité à Anderlecht pour succéder à Besnik Hasi, Thorsten Fink a rapidement rebondi. Pendant que le Sporting se cherche toujours un nouveau T1, Fink s'est recasé du côté de Samsunspor.

Troisième du championnat turc la saison dernière, l'équipe a donc goûté à l'Europe cette année. Repêché en Conférence League après avoir été bouté hors de l'Europa League par le Panathinaikos, Samsunspor a terminé douzième et a un barrage à jouer.

Pour ses grands débuts sur le banc, Thorsten Fink avait ainsi un déplacement chez le club nord-macédonien du Shkendija Tetovo à négocier. Un match que son équipe a logiquement dominé, cadrant sept tirs sur l'ensemble de la rencontre (le Shkendija Tetovo n'a été autorisé à tirer que trois fois en 90 minutes, avec un seul envoi cadré à la clé).

Marius Mouandilmadji à la rescousse

Seulement, le score était toujours de 0-0 à l'entame du dernier quart d'heure. C'est alors que Marius Mouandilmadji est sorti de sa boîte. L'ancien attaquant de Seraing a souhaité la bienvenue à son nouveau coach en marquant l'unique but de la partie.

Un but qui permet à Samsunspor d'entrevoir les huitièmes de finale, et à Mouandilmadji de se hisser en tête du classement des buteurs de la Conférence League, à égalité avec trois autres joueurs, tous auteurs de cinq réalisations.

