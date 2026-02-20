Bonne nouvelle : un Diable Rouge déjà de retour après sa frayeur de cette semaine

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Bonne nouvelle pour Arsenal : Leandro Trossard est de retour. Son entraîneur a confirmé qu'il est prêt pour le derby contre Tottenham.

Arsenal annonce que Leandro Trossard est de nouveau disponible après l'incident survenu lors du match contre Wolverhampton. Mikel Arteta, son entraîneur, a précisé que Trossard est totalement rétabli. "Leandro est en pleine forme et disponible", a-t-il déclaré.

Mercredi soir, Trossard avait reçu un coup à la poitrine, donné par le défenseur Santiago Bueno. Il avait dû quitter le terrain en fin de match, alors qu'il était monté au jeu à la 73e minute.

Une petite avance en Premier League

Son entraîneur a confirmé la bonne nouvelle en conférence de presse, à deux jours du déplacement délicat sur la pelouse de Tottenham Hotspurs.

Arsenal est leader de la Premier League, même si les Gunners ont perdu des points contre Wolverhampton. Le match s'est terminé sur le score de 2-2, ce qui réduit l'avance sur Manchester City.



Le club londonien compte 58 points. Manchester City suit avec 53 points, mais avec un match en moins. Arsenal joue gros et aura toute la pression sur les épaules lors de ce derby