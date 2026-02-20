Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

La semaine européenne a été productive pour le coefficient belge. Les belles prestations du Club de Bruges et de Genk nous laissent de belles perspectives.

Le Club de Bruges s'est encore une fois démené en Ligue des Champions pour arracher un beau partage contre l'Atlético Madrid. Entre résilience et menace offensive, les Blauw en Zwart se sont donnés le droit d'y croire pour la manche retour.

Genk a aussi fait le boulot en s'imposant 1-3 au Dinamo Zagreb. De quoi entrevoir les huitièmes de finale de l'Europa League. Une perspective importante pour le coéfficient belge : chaque victoire compte double à ce stade de la saison.

Les Pays-Bas sous pression

La Belgique reste ainsi solidement ancrée à la huitième place du ranking UEFA avec 61,450 points sur la période 2021-2026. Deux des cinq clubs belges sont encore en lice en Europe. L'écart avec les Pays-Bas, septièmes, s'élève à un peu plus de 5000 points, tandis que le Portugal, sixième, semble pour l'instant hors de portée.

Les clubs néerlandais vivent une campagne dramatique. Seul l'AZ Alkmaar est encore en lice, mais a perdu cette semaine 1-0 contre les Arméniens du FC Noah. Le Portugal est plus serein : malgré une défaite de Benfica contre le Real Madrid, plusieurs autres équipes sont encore en course pour rapporter des points.



Pour la Belgique, la mission est claire : continuer à engranger. Si le Club de Bruges et Genk se qualifient pour le tour suivant, le retard sur les Pays-Bas pourra être comblé et la pression sur le Portugal sera maintenue. Chaque soirée européenne compte.

Classement des coefficients UEFA (2021-2026)