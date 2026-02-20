De retour en attaque, Tobias Mohr clame : "Le Standard a encore une chance de jouer les Champions Play-Offs"

De retour dans un rôle plus offensif, Tobias Mohr a retrouvé le onze de base du Standard face à l'Union après trois rencontres commencées sur le banc. Avant le déplacement à Genk, l'Allemand de 30 ans veut encore croire aux chances de top 6 des Rouches.

Présent en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant le déplacement du Standard au Racing Genk, Tobias Mohr garde un petit goût amer du week-end dernier et du partage face à l'Union Saint-Gilloise. "On avait l'impression de pouvoir gagner. On a au moins pris un point, mais qui donnait un peu le sentiment d'une défaite."

Une rencontre pour laquelle l'Allemand, pour la première fois depuis fin août, était titularisé à son poste de prédilection : en tant qu'ailier. Il retrouvait d'ailleurs le onze de base après trois rencontres commencées sur le banc, lui qui compte déjà 24 titularisations depuis le début de la saison.

"J'ai accepté la décision du coach car je suis professionnel, mais je veux jouer tous les matchs. Je suis content d'avoir pu commencer devant et, avec un peu de chance, j'aurais pu marquer ou délivrer un assist."

Tobias Mohr est heureux de retrouver l'attaque

Des titularisations, majoritairement, au poste de latéral gauche. "C'est une position où je dois plus réfléchir et qui m'est moins naturelle. Je préfère donc jouer plus haut, mais je joue surtout où le coach me le demande. Je jouerais même au poste de latéral droit s'il le faut."

Tobias Mohr devait cependant pallier de nombreuses blessures, alors que lui-même a joué avec des douleurs à la cheville pendant plusieurs semaines. "J'essayais de me préparer comme si j'étais à 100 % sans avoir peur. Je faisais beaucoup de préparation, de récupération, et je passais souvent chez le kiné."





On a toujours une chance de jouer les Champions Play-Offs et on veut la saisir"

"C'est difficile d'évoluer collectivement avec ces blessures. On souffre de semaine en semaine, des joueurs importants manquent et on voit que c'est compliqué d'aligner deux fois la même équipe, y compris après une victoire. Les équipes au-dessus de nous reconduisent les mêmes joueurs 90 % du temps et ont plus d'automatismes. Cependant, on a toujours une chance de jouer les Champions Play-Offs et on veut la saisir."

Il faudra, pour ce faire, impérativement s'imposer au Racing Genk. "Leur match en semaine peut nous aider sur le plan physique, mais ils ont beaucoup de confiance en ce moment. On devra être solides et reproduire la performance que l'on a pu réaliser lors de certains déplacements cette saison."