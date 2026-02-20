Interview De retour en attaque, Tobias Mohr clame : "Le Standard a encore une chance de jouer les Champions Play-Offs"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
De retour en attaque, Tobias Mohr clame : "Le Standard a encore une chance de jouer les Champions Play-Offs"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2528

De retour dans un rôle plus offensif, Tobias Mohr a retrouvé le onze de base du Standard face à l'Union après trois rencontres commencées sur le banc. Avant le déplacement à Genk, l'Allemand de 30 ans veut encore croire aux chances de top 6 des Rouches.

Présent en conférence de presse ce vendredi, deux jours avant le déplacement du Standard au Racing Genk, Tobias Mohr garde un petit goût amer du week-end dernier et du partage face à l'Union Saint-Gilloise. "On avait l'impression de pouvoir gagner. On a au moins pris un point, mais qui donnait un peu le sentiment d'une défaite."

Une rencontre pour laquelle l'Allemand, pour la première fois depuis fin août, était titularisé à son poste de prédilection : en tant qu'ailier. Il retrouvait d'ailleurs le onze de base après trois rencontres commencées sur le banc, lui qui compte déjà 24 titularisations depuis le début de la saison.

"J'ai accepté la décision du coach car je suis professionnel, mais je veux jouer tous les matchs. Je suis content d'avoir pu commencer devant et, avec un peu de chance, j'aurais pu marquer ou délivrer un assist."

Tobias Mohr est heureux de retrouver l'attaque

Des titularisations, majoritairement, au poste de latéral gauche. "C'est une position où je dois plus réfléchir et qui m'est moins naturelle. Je préfère donc jouer plus haut, mais je joue surtout où le coach me le demande. Je jouerais même au poste de latéral droit s'il le faut."

Tobias Mohr devait cependant pallier de nombreuses blessures, alors que lui-même a joué avec des douleurs à la cheville pendant plusieurs semaines. "J'essayais de me préparer comme si j'étais à 100 % sans avoir peur. Je faisais beaucoup de préparation, de récupération, et je passais souvent chez le kiné."

On a toujours une chance de jouer les Champions Play-Offs et on veut la saisir"

"C'est difficile d'évoluer collectivement avec ces blessures. On souffre de semaine en semaine, des joueurs importants manquent et on voit que c'est compliqué d'aligner deux fois la même équipe, y compris après une victoire. Les équipes au-dessus de nous reconduisent les mêmes joueurs 90 % du temps et ont plus d'automatismes. Cependant, on a toujours une chance de jouer les Champions Play-Offs et on veut la saisir."

Il faudra, pour ce faire, impérativement s'imposer au Racing Genk. "Leur match en semaine peut nous aider sur le plan physique, mais ils ont beaucoup de confiance en ce moment. On devra être solides et reproduire la performance que l'on a pu réaliser lors de certains déplacements cette saison."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Tobias Mohr

Plus de news

Battre l'Union, sinon adieu le top 6 ? "Notre match à Anderlecht n'a pas pu s'évaporer du jour au lendemain"

Battre l'Union, sinon adieu le top 6 ? "Notre match à Anderlecht n'a pas pu s'évaporer du jour au lendemain"

18:30
Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes" Interview

Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes"

14:22
🎥 Il a rejoué : à peine de retour, Romeo Lavia victime d'un attentat avec Chelsea

🎥 Il a rejoué : à peine de retour, Romeo Lavia victime d'un attentat avec Chelsea

18:00
De l'eau dans le gaz entre Taravel et Bertaccini ? "Je m'attendais à cette question"

De l'eau dans le gaz entre Taravel et Bertaccini ? "Je m'attendais à cette question"

17:30
"Je déteste le monde du football" : Lazare Amani sort du silence sur l'Union Saint-Gilloise

"Je déteste le monde du football" : Lazare Amani sort du silence sur l'Union Saint-Gilloise

17:00
Jérémy Taravel confirmé jusqu'en fin de saison ? "Si l'opportunité se présente plus tôt que prévu..."

Jérémy Taravel confirmé jusqu'en fin de saison ? "Si l'opportunité se présente plus tôt que prévu..."

16:00
Officiel : un proche d'Ivan Leko, ancien du Club de Bruges, rejoint le staff de Tottenham

Officiel : un proche d'Ivan Leko, ancien du Club de Bruges, rejoint le staff de Tottenham

16:40
Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

15:30
Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

12:00
Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

15:00
Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

14:40
Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

13:30
L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

14:00
Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

13:00
Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

12:40
📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

12:20
De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

11:40
Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

11:20
Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

09:30
🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

11:00
Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

10:30
L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

10:00
Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

09:00
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

08:00
Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

07:20
Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

08:30
Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

07:00
🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

07:40
"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

06:30
"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

22:30
Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

23:00
Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale Analyse

Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

21:20
"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

21:40
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 21/02 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22/02 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved