🎥 Il a rejoué : à peine de retour, Romeo Lavia victime d'un attentat avec Chelsea

Chelsea fait toujours preuve d'autant de prudence avec le retour de Roméo Lavia. Mais ses adversaires un peu moins.

Cette saison, Roméo Lavia n'a pu faire que sept apparitions avec Chelsea. Sur la touche en début d'exercice, il a à peine pu enchaîner quelques semaines sans contrariété en automne, avant de retourner à l'infirmerie au début du mois de novembre.

Le jeune Diable Rouge se remet progressivement de sa vilaine entorse. Comme lors de ses autres blessures, le staff médical des Blues lui a concocté un programme individuel optimisé, avec notamment des exercices munis d'un casque de réalité virtuelle, pour qu'il ne perde pas ses automatismes et sa vision du jeu.

Pas épargné pour son retour

Cette après-midi, Lavia était de retour sur le terrain, le vrai, pour la première fois depuis trois mois et demi. Fort logiquement, Chelsea l'a fait reprendre en douceur avec les U21, face aux jeunes de Leeds, sous les yeux de Liam Rosenior et de joueurs de l'équipe première comme Cole Palmer, Liam Delap, Malo Gusto, Wesley Fofana et Benoit Badiashile.

L'ancien prodige d'Anderlecht et de Manchester City a directement rassuré, avec ses prises de balle habituelles, pleines de personnalité devant son rectangle, même lorsque l'adversaire déclenchait son pressing.

Mais pour une reprise qu'on qualifiait de douce, les joueurs de Leeds ne l'ont pas épargné. Lavia s'est retrouvé plusieurs fois au sol, victime de quelques coups assez durs. En première mi-temps, un tacle par derrière complètement inconsidéré l'a notamment fait se tordre de douleur. Mais il a tout de même pu reprendre la rencontre. C'est aussi ça, le football anglais.