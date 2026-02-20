🎥 Il a rejoué : à peine de retour, Romeo Lavia victime d'un attentat avec Chelsea

🎥 Il a rejoué : à peine de retour, Romeo Lavia victime d'un attentat avec Chelsea
Photo: © photonews
Deviens fan de Chelsea! 1160

Chelsea fait toujours preuve d'autant de prudence avec le retour de Roméo Lavia. Mais ses adversaires un peu moins.

Cette saison, Roméo Lavia n'a pu faire que sept apparitions avec Chelsea. Sur la touche en début d'exercice, il a à peine pu enchaîner quelques semaines sans contrariété en automne, avant de retourner à l'infirmerie au début du mois de novembre.

Le jeune Diable Rouge se remet progressivement de sa vilaine entorse. Comme lors de ses autres blessures, le staff médical des Blues lui a concocté un programme individuel optimisé, avec notamment des exercices munis d'un casque de réalité virtuelle, pour qu'il ne perde pas ses automatismes et sa vision du jeu.

Pas épargné pour son retour

Cette après-midi, Lavia était de retour sur le terrain, le vrai, pour la première fois depuis trois mois et demi. Fort logiquement, Chelsea l'a fait reprendre en douceur avec les U21, face aux jeunes de Leeds, sous les yeux de Liam Rosenior et de joueurs de l'équipe première comme Cole Palmer, Liam Delap, Malo Gusto, Wesley Fofana et Benoit Badiashile.

L'ancien prodige d'Anderlecht et de Manchester City a directement rassuré, avec ses prises de balle habituelles, pleines de personnalité devant son rectangle, même lorsque l'adversaire déclenchait son pressing.

Mais pour une reprise qu'on qualifiait de douce, les joueurs de Leeds ne l'ont pas épargné. Lavia s'est retrouvé plusieurs fois au sol, victime de quelques coups assez durs. En première mi-temps, un tacle par derrière complètement inconsidéré l'a notamment fait se tordre de douleur. Mais il a tout de même pu reprendre la rencontre. C'est aussi ça, le football anglais.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Roméo Lavia

Plus de news

Battre l'Union, sinon adieu le top 6 ? "Notre match à Anderlecht n'a pas pu s'évaporer du jour au lendemain"

Battre l'Union, sinon adieu le top 6 ? "Notre match à Anderlecht n'a pas pu s'évaporer du jour au lendemain"

18:30
De l'eau dans le gaz entre Taravel et Bertaccini ? "Je m'attendais à cette question"

De l'eau dans le gaz entre Taravel et Bertaccini ? "Je m'attendais à cette question"

17:30
"Je déteste le monde du football" : Lazare Amani sort du silence sur l'Union Saint-Gilloise

"Je déteste le monde du football" : Lazare Amani sort du silence sur l'Union Saint-Gilloise

17:00
De retour en attaque, Tobias Mohr clame : "Le Standard a encore une chance de jouer les Champions Play-Offs" Interview

De retour en attaque, Tobias Mohr clame : "Le Standard a encore une chance de jouer les Champions Play-Offs"

16:20
Officiel : un proche d'Ivan Leko, ancien du Club de Bruges, rejoint le staff de Tottenham

Officiel : un proche d'Ivan Leko, ancien du Club de Bruges, rejoint le staff de Tottenham

16:40
Jérémy Taravel confirmé jusqu'en fin de saison ? "Si l'opportunité se présente plus tôt que prévu..."

Jérémy Taravel confirmé jusqu'en fin de saison ? "Si l'opportunité se présente plus tôt que prévu..."

16:00
Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes" Interview

Vincent Euvrard confirme cinq absences au Standard : "Notre plus grand combat est celui contre nous-mêmes"

14:22
Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

15:30
Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

15:00
Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

Un cadre de l'Union prévient : "Même si je pouvais gagner le Soulier d'Or..."

14:40
L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

L'affaire du quota d'équipes U23 en D1B rebondit : la CBAS déboute Seraing et les Francs Borains !

14:00
Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

Anderlecht peut se préparer au plan B : voici le tout dernier espoir de faire venir Alfred Schreuder

13:30
📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

12:20
Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

Première victoire...sur la scène européenne : Thorsten Fink sauvé par un ancien de Seraing pour ses débuts

13:00
Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

Un monologue de 12 minutes : Vincent Kompany recadre José Mourinho après l'affaire Vinicius

12:40
Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

Pas de fumée blanche durant le mercato : un ancien du Standard sans club à 30 ans

12:00
De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

De la friture sur la ligne avec Mignolet...mais le même problème avec Casteels ? Son salaire saoudien révélé

11:40
Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

Parti en été, il n'a pas raté Antwerp - Anderlecht : "Après dix minutes, j'étais sûr que c'était leur match"

11:20
🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

🎥 Nathan Ngoy a tout tenté : Lille encore battu sur un but...rarement enseigné dans les académies

11:00
Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

Notre coefficient européen peut remercier Bruges et Genk : la Belgique à l'assaut des Pays-Bas

10:30
L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

L'éternel oublié des Diables ? "Tant que je joue, et bien en plus, je ne ferai jamais une croix dessus"

10:00
Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

Encore l'homme à surveiller contre le Standard ? "Quand l'adversaire tarde à revenir..."

09:30
Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

09:00
Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

Le Brésil et l'Espagne comme sparring partners : le premier adversaire des Diables au Mondial sera prêt

08:30
Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

Adem Zorgane face à une période particulière : "Scientifiquement, je n'ai aucune explication"

08:00
🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

🎥 Trop lent à se coucher ? Kasper Schmeichel crucifié par un ancien de Pro League

07:40
Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

Après sa promenade en Europa League, Karetsas attend le Standard : "Maintenant, les buts doivent tomber"

07:20
Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

Alfred Schreuder sait ce qu'il a à faire : voici la date limite fixée par Anderlecht pour son nouveau T1

07:00
"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

"Lors des réunions d'avant-match, j'ai des frissons" : comment Felice Mazzù fait l'unanimité à Louvain

06:30
Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

Affaire à saisir ? Un ancien défenseur du Club de Bruges est désormais libre de tout contrat

23:00
"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

"Je voulais garder des principes" : Théo Leoni raconte comment il a refusé l'Union l'été dernier

22:30
Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

Le choc était terrible : comment Wilfried Kanga est passé proche de mettre fin à la carrière de Tobe Leysen

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/02: Corbanie

21:00
"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

"Je me sens plus chez moi ici" : Luis Vazquez à coeur ouvert sur son départ d'Anderlecht

21:40
Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale Analyse

Anderlecht ? Un jeu d'enfant à côté de ça : Marc Overmars va devoir faire un mircale

21:20
Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

Le premier transfert de l'été est déjà officiel : Malines va faire son shopping à l'Antwerp

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 27
Chelsea Chelsea 21/02 Burnley Burnley
Aston Villa Aston Villa 21/02 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 21/02 Brighton Brighton
West Ham Utd West Ham Utd 21/02 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 21/02 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 22/02 Wolverhampton Wolverhampton
Sunderland Sunderland 22/02 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/02 Liverpool Liverpool
Tottenham Tottenham 22/02 Arsenal Arsenal
Everton Everton 23/02 Manchester United Manchester United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved