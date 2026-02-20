Une rencontre plus ouverte qu'il n'y paraît pour la RAAL ? "J'ai le sentiment qu'on peut les battre"

La Louvière s'apprête à affronter Malines. Deux équipes qui ont besoin de points malgré des objectifs différents.

Si elle veut encore parvenir à éviter les Playdowns, la RAAL doit l'emporter à la maison contre Malines. En face, les troupes de Fred Vanderbiest auront également à coeur de ramener un bon résultat de la Région du Centre pour rester dans le top 6.

"C'est une équipe qui pratique un jeu ouvert. Mais elle est très bien organisée, c'est sa force, pour jouer à fond les transitions. Ils laissent quand même des espaces pour attaquer, je pense que ça va être un match ouvert, plaisant pour les supporters. Il va y avoir beaucoup d'intensité, deux systèmes assez similaires", prévoit Frédéric Taquin en conférence de presse, dans des propos relayés par Antenne Centre.

Le match aller encore dans toutes les têtes

La Louvière n'est pourtant pas forcément synonyme de matchs débridés. Mais le match aller avait été le plus spectaculaire de la saison des Loups (à égalité avec la victoire à Bruges). L'équipe menait 1-2 jusqu'à la 90e minute, avant de céder sur deux buts de Lion Lauberbach dans le temps additionnel : "Ils sont dans le top 6 depuis le début du championnat, mais j'ai le sentiment qu'on peut les battre. Au match aller déjà, on avait été costauds. Et on est beaucoup plus forts aujourd'hui".

Qui gèrera le mieux l'enjeu autour de la rencontre ? "Ils vont devoir sortir. Parce que s'ils veulent rester en Playoffs I, ils doivent venir chercher la victoire vu le classement resserré. Et je ne peux pas imaginer que ce club n'ait pas l'ambition d'y participer. J'ai le sentiment qu'ils vont quand même attaquer. Et ça reste l'état d'esprit du club, ils aiment le football offensif".



"Il va falloir être très concentré, notamment sur les appels de la deuxième ligne : ils sont très percutants là-dessus et assez efficaces sur les centres. Ils massent beaucoup de monde dans le rectangle", conclut Frédéric Taquin.