📷 Il n'était pas à l'aise : Jan Vertonghen revient à Tottenham et fait face à l'une de ses plus grandes peurs

Jan Vertonghen en est à sa première saison depuis qu'il a raccroché les crampons. Mais le football n'est jamais bien loin.

Malgré son stage au sein de la fédération belge, Jan Vertonghen a le temps de profiter de son après-carrière. L'ancien capitaine des Diables Rouges voyage beaucoup et reste proche de ses anciens clubs. On l'a ainsi aperçu à l'Ajax et à Benfica.

Au début du mois, Vertonghen était aussi de passage à Tottenham à l'occasion du match des Spurs contre Manchester City. C'est que huit ans passés au club et 315 matchs sous ses couleurs ne s'effacent pas comme ça.

Sterke Jan était ainsi invité avec sa famille et a vu son ancienne équipe remonter deux buts de retard pour contraindre les Cityzens au partage. Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là.

Jan Vertonghen a réussi à dompter sa peur des hauteurs

En marge de la rencontre, Vertonghen a également escaladé le toit du stade. Même solidement arnaché, il s'agit d'une belle performance pour celui qui est fortement sujet au vertige. "J'ai très peur du vide. Je ne fais ça que pour les enfants".

Il est finalement allé au bout de son effort, de quoi admirer la skyline londonienne : "C'est fantastique ici", a-t-il lâché en arrivant au sommet, les fesses serrées, et avec son sarcasme habituel.



