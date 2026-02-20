Frutos, top 6 et team-building : Hans Cornelis fait le point avant un nouveau week-end crucial pour Charleroi

Charleroi veut se refaire une santé contre Westerlo. Hans Cornelis a confirmé en conférence de presse que la semaine a fait du bien pour permettre au groupe de tourner le bouton.

11 buts encaissés en trois matchs, trois défaites en une semaine, l'élimination en Coupe, la sortie du top 6 : Charleroi est assez violemment redescendu sur terre la semaine passée. Hans Cornelis a pris soin de remobiliser tout le monde ces derniers jours.

"Mentalement, cela a fait du bien. Mardi, on a fait un team-building où l'on a fait un padel puis on a mangé ensemble", explique-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Retrouver les valeurs qui font la force de l'équipe

Mais sur le terrain, il a tout de même bien fallu rectifier certaines choses : "C'était important de montrer les choses perfectibles face à Gand. Nos courses vers l'arrière n'étaient pas comme avant. Je ne voyais pas ça avant la rencontre face au Cercle".

Charleroi peut-il encore rêver du top 6 ? Les Zèbres ont en tout cas un programme sur papier plus abordable que celui du début d'année : "Tout le monde parle de ça mais le plus important, c'est de gagner le prochain match. Sinon, c'est presque fini", tempère Cornelis.



L'un des autres sujets évoqués était évidemment l'officialisation de l'arrivée de Nicolas Frutos comme directeur du football : "Je n'ai pas encore parlé avec lui mais c'est une bonne chose pour améliorer le club. C'est quelque chose que l'on verra ensemble dès le 1er mars. C'est toujours bien qu'une personne avec autant de qualités que Nicolas arrive ici".