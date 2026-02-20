Un point de non-retour ? Dodi Lukebakio s'oppose à José Mourinho et secoue Benfica

Muzamel Rahmat
Un point de non-retour ? Dodi Lukebakio s'oppose à José Mourinho et secoue Benfica
Photo: © photonews

Dodi Lukebakio s'en prend aux propos de José Mourinho après la polémique du match entre Benfica et le Real Madrid.

Le barrage de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid a viré au scandale. En plein match, Vinicius Junior a stoppé le jeu, accusant le jeune Gianluca Prestianni de l'avoir traité de singe. Le match avait été interrompu de longues minutes.

En conférence de presse, José Mourinho a tenté une défense très maladroite. Pour lui, Benfica ne peut pas être raciste parce qu'Eusébio, la légende du club, était noir. Un raccourci qui n'a aucun sens pour beaucoup, et surtout pas pour Dodi Lukebakio qui a réagi.

Lukebakio énervé contre son coach

Le Belge a partagé sur Instagram une vidéo qui critiquait cet argument. L'ailier a fini par supprimer sa republication. Mais trop tard, les captures d'écran ont circulé sur X (ex-Twitter) et sa direction a dû voir.

Lukebakio a choisi son camp, quitte à se mettre son entraîneur et son coéquipier à dos devant tout le monde. Le vestiaire est divisé, un autre joueur de Benfica (Richard Rios) avait affiché son soutien à son compatriote Vinicius sur Instagram.


Le match retour sera très attendu, le public du Santiago Bernabeu devrait réserver un accueil brûlant aux Lisboètes mercredi prochain.

