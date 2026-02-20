Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"

Le capitaine des RSCA Futures bientôt en équipe première ? "C'est mon objectif suprême"
Photo: © photonews

Ce soir, les RSCA Futures accueillent les U23 de Genk. Avec deux points de retard, Nunzio Engwanda et ses coéquipiers veulent, en s'imposant contre les Limbourgeois, grimper à la 13e place du classement.

Nunzio Engwanda veut renouer avec la victoire après avoir dû rendre les armes à Lommel : "J'attends un bon match entre deux équipes jeunes qui veulent produire du football offensif. Chez les RSCA Futures, il y a toujours l'ambition de terminer en tête parmi les équipes espoirs" déclare-t-il dans Het Nieuwsblad. "Dans cette optique, la rencontre contre Jong Genk est un match à six points que nous devons absolument gagner"

Il compare cela au match précédent : "À Lommel, nous n'avions pas mal joué, mais nous avons été trahis par un manque d'expérience. Nous n'avons pas suffisamment porté le danger, tandis que Lommel a été terriblement efficace".

Continuer à se faire un nom à Neerpede

Le jeune milieu de terrain ne ressent pas de pression supplémentaire en raison des attentes liées à son nom, malgré le succès de son frère Alonzo à Utrecht. "Je ne me préoccupe pas trop de ce qu'on dit de moi. Je suis sincèrement heureux qu'Alonzo réussisse si bien. Nous sommes en contact tous les jours".

Du haut de ses 18 ans, Nunzio Engwanda est déjà le capitaine des U23. Mais le noyau A reste évidemment son but, après avoir déjà dépanné à trois reprises en défense la saison dernière : "Pour ma part, je suis satisfait des progrès que j'ai déjà accomplis. Intégrer l'équipe première est mon objectif ultime, et je suis convaincu que l'équipe des RSCA Futures est la voie idéale pour y arriver".


La saison actuelle lui a déjà appris beaucoup : "Le fait d'avoir été éloigné des terrains pendant quatre semaines à cause d'une entorse à la cheville a été pénible, mais les blessures font bien sûr partie du métier. Porter le brassard de capitaine cette saison est une nouvelle étape dans ma carrière, et j'essaie d'en tirer le meilleur à chaque match".

