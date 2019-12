Le supporters du Celtic accusés de racisme par les Rangers

Ce dimanche, le dernier Old Firm de la décennie a été remporté par les Glasgow Rangers. Les troupes de Steven Gerrard sont allées s'imposer sur la pelouse du Celtic (1-2).

Après leur succès lors du dernier Old Firm, les dirigeants des Rangers ont affirmé que l'attaquant colombien Alfredo Morelos avait été victime d'insultes racistes de la part de supporters du Celtic. "Nous croyons qu'Alfredo a été victime d'insultes racistes et nous espérons que tout sera fait pour identifier et punir son auteur", a indiqué le porte-parole des Rangers lundi dans des propos rapportés par l'AFP.

Le Celtic a de suite répondu, affirmant " être au courant des gestes faits par le joueur à destination des fans du Celtic ", tout en soulignant qu'une enquête serait menée en cas de racisme avéré. Après son expulsion au moment de quitter le terrain, Morelos avait fait glisser sa main sur sa gorge en fixant les supporters du Celtic, "un geste utilisé communément en Amérique du Sud" selon les Gers...