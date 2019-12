Luis Suarez invite les dirigeants du Barça à lui trouver un successeur

Luis Suarez, tout comme Lionel Messi n'est pas éternel. L'international uruguayen l'a bien compris et a d'ailleurs une nouvelle fois prié sa direction de se mettre à la recherche de son successeur.

Présent au FC Barcelone depuis l'été 2014, Luis Suarez a déjà marqué le club blaugrana de son empreinte. La MSN, le trio offensif dont il faisait partie avec Messi et Neymar a affolé beau nombre de défenses. Toujours titulaire indiscutable au Barça, l'international uruguayen n'a pas réellement de doublure dans l'effectif du FC Barcelone. Lors d'un entretien avec Sport, Suarez a de nouveau invité ses dirigeants à lui trouver un successeur.

"Je l’ai déjà dit il y a un certain temps, un jour viendra où mon âge ne me permettra pas d’être à la hauteur de ce dont le FC Barcelone a besoin pour être compétitif, mais tant que je peux et tant que j’ai la force, je serai là. Ce serait mieux qu’on me ramène un concurrent. Ce sera mieux parce que je serai obligé de donner encore plus, ce sera mieux pour le club parce qu’il y aura plus de choix et de concurrence et ce sera mieux pour l’avenir parce que le club pourra préparer un footballeur avec l’aide de ceux qui sont encore là", a confié le joueur âgé de 32 ans et auteur de 190 buts marqués en 268 matches officiels.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, l'ancien attaquant de Liverpool ne semble toutefois pas pressé de partir et semble ouvert à une prolongation de contrat. "Je me sens très heureux au club. Je me suis toujours donné au maximum. Les statistiques et les chiffres parlent pour moi, je crois que je suis à la hauteur du club, et une fois venue l’heure de discuter prolongation, nous arriverons à bon port", a conclu Suarez.