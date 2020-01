Premier League : Leicester domine Newcastle, Tottenham tombe à Southampton, victoire précieuse de Watford face aux Wolves

Après Chelsea et Aston Villa, on jouait la suite de la 21e journée de Premier League avec plusieurs joueurs belges en lice du côté des Spurs, de Watford, des Wolves et de Leicester.

Southampton - Tottenham 1-0

Malgré Vertonghen et Alderweireld au poste, les Spurs se sont laissés surprendre face à des Saints accrocheurs et invaincus depuis trois rencontres. Les joueurs de José Mourinho voyaient Ings réaliser un superbe enchaînement pour ouvrir le score (17e). Tottenham perdait même Ndombele et Kane sur blessure. Les performances de Tottenham restent en dent de scie et les Spurs sont sixièmes alors que Southampton, un temps en zone de relégation, grimpe à la 12e place. Newcastle - Leicester City 0-3

Tielemans et les Foxes n'ont fait qu'une bouchée des Magpies. Pérez (36e) ouvrait le score à Saint James Park, avant que Maddison ne double la mise quelques minutes plus tard. Choudhury (87e) scellait le score d'une belle frappe en fin de rencontre pour valider la victoire du dauphin de Liverpool au classement. Watford - Wolverhampton 2-1

Watford et Kabasele accueillaient les Wolves de Dendoncker (tous deux titulaires). Deulofeu (30e) ouvrait le score pour les Hornets, suivi par Doucouré (49e), avant que Neto ne réduise l’écart (60e). Avant-dernier au classement, Watford enregistre une victoire précieuse alors que Wolverhampton reste septième.