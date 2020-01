Liga : Mauvaise opération pour Séville qui pourrait quitter le podium

Le FC Séville recevait l'Athletic Bilbao ce vendredi soir et les Andalous ont perdu des points importants dans la course au podium.

Le FC Séville a perdu deux points ce vendredi à domicile face à l'Athletic Bilbao. Menés dès le quart d'heure via un but d'Ander Capa, les Sévillans sont revenus en seconde période via un autobut basque signé d'Unai Nunez. Ce match nul (1-1) laisse Séville à portée d'une victoire de l'Atlético Madrid, qui pourrait reprendre la troisième place de Liga.

Plus tôt dans la soirée, le Real Valladolid recevait Leganes dans une rencontre de bout de classement qui s'est achevée sur le score de 2-2.