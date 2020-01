Dries Mertens absent pour la première fois de la saison

L'attaquant belge n'est pas repris dans le noyau pour la première fois de la saison. Il ne sera pas présent pour affronter Lukaku et l'Inter Milan ce lundi soir. L'ancien défenseur du Racing Genk, Koulibaly, non plus.

Dries Mertens a disputé les 6 rencontres de Ligue des Champions du Napoli. Il a inscrit 5 goals dans la compétition. En Serie A, le Diable Rouge a joué 16 des 17 matchs. Il n'est pas monté au jeu contre Lecce le 22 septembre. Mais il était bel et bien présent sur le banc. Ce lundi, Mertens n'est pas repris dans l'effectif. Il était rentré en Belgique pendant les fêtes pour se faire soigner. De retour en Italie, le staff médical a dû constater que le Belge n'était pas encore apte pour être repris dans le noyau. Même constat pour Kalidou Koulibaly. Toujours blessé à la cuisse, Gattuso ne pourra pas compter sur lui. Voici le noyau complet repris par l'entraîneur italien pour affronter l'Inter Milan : 📃 I convocati di #NapoliInter

