Pepe Reina proche d'un retour en Premier League

Actuellement sur le banc de l'AC Milan, l'ancien gardien de Liverpool pourrait retrouver un poste de titulaire.

Avec seulement un match à son actif cette saison du côté de l'AC Milan, Pepe Reina prend la poussière en Serie A.

Pourtant, le gardien de 37 ans pourrait retrouver une place de titulaire en Angleterre. Selon The Sun, Aston Villa pourrait faire le pas et tenter de signer Reina pour remplacer Tom Heaton, définitivement out pour la saison après une blessure.

Pepe Reina pourrait donc revenir dans un championnat qu'il connaît bien puisqu'il a évolué à Liverpool pendant neuf ans, entre 2005 et 2014.