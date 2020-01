Iniesta se prononce en faveur d'un retour de Neymar au Barca

Andrés Iniesta est de retour à Barcelone, depuis que la saison avec son club - le Vissel Kobe - est terminée au Japon.

Au cours d’une conférence de presse pour la promotion d’une marque de sport, l’ancien capitaine des Blaugrana a donné son avis sur plusieurs sujets brûlants qui affectent son club de cœur.

Le milieu de terrain a récemment annoncé qu’il se verrait bien finir entraîneur du Barca. Il suit donc l’actualité du club avec intérêt. Par exemple, il s’est prononcé pour un retour de Neymar à Barcelone, comme le retranscrit le journal espagnol Marca : « C’est un des meilleurs attaquants au monde. Aujourd’hui, et depuis quelques années. Ce serait un grand renfort pour le Barca ».

Mais la légende Iniesta sait que les dirigeants catalans peuvent également compter sur une relève plus jeune, avec Riqui Puig notamment : « Riqui doit profiter de chaque rencontre avec l’équipe réserve et saisir les opportunités avec le noyau A. Apprendre et grandir petit à petit ». Le milieu de terrain n’a que 20 ans, mais beaucoup d’espoirs sont placés en lui.