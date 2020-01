Christian Benteke peut-il rebondir dans un club du top anglais ?

Christian Benteke ne vit pas une saison facile à Crystal Palace, au point d'avoir été rapproché du FC Bruges par la rumeur. Mais le Diable garde la cote en Angleterre.

Christian Benteke n'a pas encore inscrit le moindre but cette saison pour Crystal Palace et en vue de l'Euro 2020, retrouver un environnement plus positif et où il pourrait retrouver la confiance paraît une option plausible. Dans cette optique, le Club de Bruges aurait tenté d'attirer le Diable Rouge, sans succès.

Mais Benteke garde une vraie cote de popularité en Premier League ; ainsi, d'après le Sun, l'ancien buteur d'Aston Villa et Liverpool aurait été proposé à ... Tottenham, qui se retrouve privé de son buteur Harry Kane jusqu'en avril prochain et pourrait donc tenter d'attirer un attaquant à court terme pour les mois à venir. Christian Benteke offre l'avantage de connaître le championnat par coeur et d'être très apprécié de José Mourinho. Reste à voir si le voir rebondir dans un club visant le top anglais, alors qu'il vit une saison très délicate, est plausible ...