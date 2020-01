Le bel hommage de Jurgen Klopp: "Un entraîneur de classe mondiale"

Une belle marque de respect.

Plus d'un an après leur dernier affrontement, José Mourinho et Jurgen Klopp vont se retrouver, samedi après-midi, dans le choc de la 22e journée de Premier League entre Tottenham et Liverpool. Et le T1 allemand n'a pas hésité à adresser quelques louanges à son futur vis à vis.

"José Mourinho est un entraîneur de classe mondiale", insiste Jurgen Klopp. "Il veut gagner avec tous les moyens qu'il a à sa disposition et je respecte ça." Et il sait que c'est un match compliqué qui attend ses Reds, toujours invaincus en championnat: "C'est difficile contre tout le monde, mais c'est toujours très compliqué contre les équipes de José Mourinho."