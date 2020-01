🎥 Premier League : KDB à l'assist, Agüero dans la légende et Manchester City en démonstration !

Nouvelle rencontre de Manchester City, nouvelle dĂ©monstration de Kevin De Bruyne : le Diable Rouge a dĂ©livrĂ© ses 14e et 15e assists de la saison, aidant notamment Sergio AgĂŒero Ă devenir le meilleur buteur Ă©tranger de l'histoire de la Premier League !

On commence à manquer de superlatifs pour Kevin De Bruyne : le Diable Rouge a délivré ses 14e et 15e assists de la saison ce dimanche lors du déplacement de Manchester City à Aston Villa, qui a ressemblé à une véritable balade. Après un doublé de Riyad Mahrez (18e, 24e), KDB a en effet commencé à servir les caviars, notamment un service millimétré vers Gabriel Jesus sur le 0-4. Nous ne sommes alors qu'à la 45e ...

En seconde période, Manchester City réduira - un peu - le rythme, De Bruyne lui-même sortant à la 65e minute. Mais Sergio Agüero n'en a pas encore fini : l'Argentin s'offrira son doublé (57e), puis son triplé (81e), dépassant Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs étrangers de la Premier League (Agüero a inscrit ses 175e, 176e et 177e buts aujourd'hui, Henry 175). Manchester City en profite pour dépasser Leicester City au classement et repasser second, 14 points derrière Liverpool (qui compte un match de moins).

Kevin De Bruyne, lui, chasse un autre record, appartenant également à l'ex-adjoint de Roberto Martinez : celui du nombre d'assists sur une saison (20). À ce rythme, le Diable Rouge pourrait bien rentrer dans l'histoire à son tour ...