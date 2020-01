Mourinho déçu après avoir perdu contre Liverpool: "Le VAR buvait sa tasse de thé"

José Mourinho a perdu avec Tottenham contre Liverpool (0-1). Le Portugais, cependant, a été déçu et n'était pas entièrement satisfait du VAR non plus.

Mourinho pense que le VAR aurait dû intervenir sur le but de Liverpool. "Hier, nous nous sommes entraînés à lancer pendant une demi-heure et maintenant nous perdons le match à cause d'une remise en jeu. L'arbitrage a très bien fonctionné aujourd'hui, mais l'assistant n'a pas vu Mané toucher le ballon. C'était une remise en jeu pour nous, pas pour Liverpool. Je le sais à 200%."

"C'est le football. Parfois, vous obtenez plus que vous ne gagnez, parfois moins. Dans ce cas, nous n'avons rien obtenu. C'était un match entre la meilleure équipe du monde et une équipe qui traversait une phase difficile avec des blessures. Les garçons ont fait un travail fantastique et Liverpool a eu de la chance. Ils auraient pu avoir un autobut et un carton rouge pour le tacle de Robertson, mais le VAR buvait du thé à ce moment-là", a déclaré l'entraîneur des Spurs.

Pour Mourinho, le combat pour le titre a déjà commencé. "Après la victoire à Manchester City, je vous ai dit il y a trois ou quatre mois que Liverpool serait le champion. Ils sont si forts sur tous les fronts et ils ont aussi de la chance."