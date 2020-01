Le PSG accroché par Monaco dans un match surprenant

Le dernier match de la 20ème journée de Ligue 1 avait lieu ce dimanche soir entre Paris et Monaco.

Après trois minutes, Neymar ouvrait la marque pour les Parisiens.

Mais, trop confiants peut-être, les joueurs du PSG allaient être surpris. Deux fois plutôt qu’une. Gelson Martins égalisait à la 7ème minute et Ben Yedder – qui d’autre ? – donnait l’avance aux Monégasques six minutes plus tard.

Petit événement au Parc des Princes ; le PSG n’avait plus encaissé deux buts dans le premier quart d’heure depuis le 6 mai 2012 contre Valenciennes.

Mais les champions en titre ont su s’en remettre. Toure mettait un goal contre son camp et Neymar remettait les siens devant, sur pénalty, peu avant la pause.

En deuxième période, Monaco revenait avec d’autres intentions. Islam Slimani remettait les compteurs à égalité à la 70ème, cinq minutes après être monté sur la pelouse.

Au classement, le PSG reste bien sûr premier avec cinq points d'avance sur Marseille. Monaco est huitième avec 29 points.