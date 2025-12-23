Nicky Hayen évoque le prochain match de Genk contre... le Club de Bruges

À peine installé à la tête du KRC Genk, Nicky Hayen se voit déjà proposer une affiche de prestige. Ce vendredi, le Club de Bruges, son ancien club, se dressera sur sa route dans un duel à la saveur toute particulière.

Nicky Hayen est le nouvel entraîneur du KRC Genk depuis lundi soir. Présenté ce mardi chez les Limbourgeois, il dirigera sa première séance d’entraînement en tant que T1 ce mercredi.

Et cette semaine de travail s’annonce déjà cruciale. Ce vendredi, le Club de Bruges se déplacera à Genk. "Nous devons impérativement reconstruire une solide série à domicile", reconnaît le nouveau coach principal de Genk.

"Et cela commence par une victoire vendredi contre le Club de Bruges", poursuit-il selon Het Laatste Nieuws. "Je connais évidemment très bien l’adversaire et je vais tenter d’utiliser cette connaissance au mieux pour mettre en place le bon plan de jeu."

Hayen veut d’emblée prendre les trois points à domicile à Genk

Le Club de Bruges est donc prévenu. Nicky Hayen sait qu’il s’agira d’un match important et particulier, notamment en raison du contexte. Il ne souhaite toutefois pas trop s’attarder sur les éléments périphériques. L’essentiel reste les trois points.

"C’est peut-être un duel un peu plus chargé émotionnellement à cause des récents événements, mais cela reste un match pour trois points, et j’espère que nous pourrons les garder à la maison", explique le nouveau coach de Genk.



Il n’est toutefois pas question de revanche : "Je serai toujours reconnaissant envers le Club pour la chance qu’il m’a donnée. Mais d’un autre côté, j'ai aussi fait mes preuves durant ces dix-huit mois, et les résultats parlent d’eux-mêmes."