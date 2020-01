Opération pour Luis Suarez et gros coup dur pour le Barça

Quelques jours après sa défaite en Supercoupe contre l'Atletico, le Barça enregistre une autre très mauvaise nouvelle. Comme l'a confirmé le club, Luis Suarez, touché au genou droit, est passé sur le billard et devrait manquer... quatre mois de compétition.

L'Uruguayen manquera à ses coéquipiers dans la course au titre, mais aussi en Ligue des Champions: il pourrait manquer les huitièmes de finale, contre le Napoli, mais aussi d'éventuels quarts de finale.

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, here