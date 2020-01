" Il y a des matches comme çà »

Figure emblématique et titulaire indiscutable, le Français Raphaël Lecomte relativise la défaite contre Lokeren.

Arrivé à Virton l’été 2018, titulaire indiscutable la saison passée respectivement sous la houlette de Marc Grosjean, David Gevaert et Samuel Petit, élu meilleur joueur par les supporters, Raphaël Lecomte avait été prié de quitter le club lors du mercato estival. Dino Toppmöller ne souhaitait pas sa présence. Le coach teuton avait fait marche arrière après une… semaine. Un malentendu. Tout était, très rapidement, rentré dans l’ordre.

Aligné en milieu de terrain, l’ancien joueur de Visé, Roulers et Westerlo a, personne n’en doutait, la confiance absolue de Christian Bracconi. Le duel face à Lokeren ne s’est pas déroulé comme prévu. Une défaite 2-1 - la troisième à domicile après USG et OHL - au terme d’une rencontre dominée par les Gaumais. « Lokeren est, peut-être, mieux rentré dans la partie. N’empêche, on encaisse deux buts sur de petites erreurs », analyse-t-il. Les occasions étaient là pour renverser la vapeur. « Ne cherchons pas des excuses. Que dire de plus ? Quand cela ne veut pas rentrer, cela ne rentre pas. On avait l’impression que nous pouvions frapper au but durant la nuit entière et que nous le ballon n’allait jamais entrer. » Le gardien Théo Defourny a signé une prestation cinq étoiles.

Battu, Virton réalise une mauvaise opération dans la course au gain de la 2e tranche. « C’est vraiment regrettable. Il y avait quelque chose à faire contre les Lokerenois bien en bloc derrière et qui nous attendaient. On a manqué l’opportunité de réaliser une belle affaire au classement. » Le Beerschot possède trois points de plus (12 contre 9) alors qu’il en reste vingt et un à distribuer. Le prochain match le sera à Roulers samedi soir. « Il faut repartir de l’avant. Rien n'est perdu."