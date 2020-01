Un ancien de Pro League élu Joueur nigérian de l'année

Le Nigéria devra encore patienter avant de triompher à nouveau sur le continent. Battus en demi-finales de la CAN, l'été dernier, les Super Eagles attendent depuis sept ans après un sacre continental. Mais ça n'a pas empêché les footballeurs nigérians de s'illustrer en 2019.

La concurrence était d'ailleurs rude pour le titre de joueur de l'année. Entre l'éclosion de Victor Osimhen, le sens du but d'Odion Idaholo (meilleur buteur de la CAN) ou encore les prestations de Samuel Chukwueze en Espagne, le Nigéria avait le choix pour désigner son roi de l'année.

Mais les trois Nigérians précédemment cités, tous nominés, n'ont pas pu effacer Wilfried Ndidi. L'ancien Genkois a brillé en 2019, avec Leicester, comme avec les Super Eagles, et est auréolé pour la première fois de sa carrière.

Its a great privileged to win Nigeria's best footballer of the year. I couldn't have done this by myself, I want to thank my teammates both in the National team and at Leicester City. Thank you to the organisers of The Ballers Awards and all the fans. Thank you 🙏🏾 pic.twitter.com/IMNyzsUt5n