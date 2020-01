🎥 Lukaku, buteur le plus rapide d'Italie cette saison !

Opposé au Cagliari de Radja Nainggolan (titulaire) en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie, l'Inter Milan a rapidement pris l'avantage via Romelu Lukaku. Rapidement, c'est le moins qu'on puisse dire puisque le Diable Rouge a eu besoin de ... 21 secondes pour ouvrir le score, soit le but le plus rapide de la saison en Italie !

Romelu Lukaku has scored the fastest goal by any Serie A player across all competitions so far this season.



21 seconds, t-t-t. 🎤 pic.twitter.com/Q0JFozvgTi