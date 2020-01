Eden Hazard Meilleur Belge à l'étranger pour la troisième fois consécutive !

Le gala du Soulier d'Or récompensait également le meilleur joueur belge évoluant à l'étranger et c'est encore Eden Hazard qui a raflé la mise !

Eden Hazard a remporté pour la troisième fois consécutive le trophée de Meilleur Belge évoluant à l'étranger lors du gala du Soulier d'Or 2019, ce mercredi soir à Puurs. Hazard (458 pts) devance Kevin De Bruyne (348 pts) et Romelu Lukaku (248 pts).

"Cette fois, c'est quand même une surprise (rires). Du moins au vu du second tour. Le premier tour, ça allait, on avait fait du bon travail avec Chelsea", souriait Eden Hazard en direct depuis Madrid lors de la cérémonie. "Ca prouve que les gens s'y connaissent, il faut continuer à voter pour moi", blaguait-il. "Après, la seconde partie de saison s'est moins bien passée, avec les vacances et quelques kilos, comme tout le monde le sait (sourire). Et cette blessure, merci Thomas Meunier ... mais pour 2020, ça ira. On peut me souhaiter beaucoup de buts, du plaisir et un trophée avec les Diables", conclut Hazard.