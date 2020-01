🎥 Bundesliga : Incroyables débuts de Haland, auteur d'un triplé pour son entrée !

Vous aviez des doutes concernant l'adaptation de Erling Braut Haland en Bundesliga ? Soyez rassurés : le Norvégien a immédiatement trouvé les filets dès son entrée au jeu. Par trois fois ...

Le Borussia Dortmund semblait à la peine en déplacement à Augsbourg : mené 3-1, le club de Thorgan Hazard et Axel Witsel (titulaires) tentait le tout pour le tout en lançant au jeu sa nouvelle arme de destruction massive, Erling Braut Haland, très attendu après ses 8 buts en Ligue des Champions. Et le Norvégien fera parler la poudre ...

C'est ainsi un ... triplé que s'offrira Haland, montant à la 57e minute et marquant aux 59e, 70e et 79e minutes de jeu pour complètement renverser le cours de la rencontre, Jadon Sancho marquant entre-temps le 3-3 à la 61e minute. Notons l'excellent travail de Hazard, à l'assist, sur le second but de Haland. Augsbourg ne s'en remettra pas (3-5 score final) ...

PREMIER MATCH POUR HALAND, PREMIER BUT ! #FCABVB pic.twitter.com/GOUjJc0D0n — Le Football en VOD (@football_vod) January 18, 2020

DOUBLE DE HALAND !! QUEL TRAVAIL DE THORGAN HAZARD



4-3 !! #FCABVB pic.twitter.com/ZZmCv7JIM6 — Le Football en VOD (@football_vod) January 18, 2020

OHLALALALLALA LE HAT-TRICK DE HALAND !! 5-3 POUR DORTMUND ! #FCABVB pic.twitter.com/owtXpkK64b — Le Football en VOD (@football_vod) January 18, 2020

Bornauw bat Casteels

Dans les autres rencontres, on notera la belle victoire du FC Cologne de Sebastiaan Bornauw (3-1) sur le Wolfsbourg de Koen Casteels. Le Fortuna Düsseldorf fera la très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face au Werder Brême, rival dans la lutte contre la relégation (0-1), qui le dépasse dès lors au classement, Düsseldorf se retrouvant avant-dernier.