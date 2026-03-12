Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana
Photo: © photonews

Il y avait plusieurs matchs au programme en première partie de soirée en Europa League. Les résultats n'ont pas souri aux Belges - en majorité.

Du côté du LOSC, on compte en effet 4 Belges... et tous - Bodart, Fernandez Pardo, Meunier et Ngoy - étaient sur le banc au coup d'envoi du 8e de finale d'Europa League face à Aston Villa. Matias Fernandez Pardo et Thomas Meunier sont montés au jeu, aux 53e et 67e minutes. 

Ils n'ont cependant pas pu empêcher la courte défaite (0-1) des Dogues face aux Villains, où Amadou Onana était titulaire dans l'entrejeu. Youri Tielemans, lui, est toujours blessé. Aston Villa prend une petite option sur la qualification avec ce résultat.

L'AS Rome prend une option pour un potentiel quart contre Genk 

Le match entre le FC Bologne et l'AS Rome intéressait certainement les supporters du Racing Genk : le vainqueur de ce duel 100% italien attendra les Limbourgeois, s'ils passent l'écueil du SC Fribourg. Bologne recevait la Roma, et a concédé un partage (1-1) qui donne l'avantage à la Louve après le match aller.

Le Vfb Stuttgart d'Ameen Al-Dakhil, qui est resté sur le banc, recevait le FC Porto. Les Allemands, 4e de Bundesliga, se sont inclinés (1-2) face aux Portugais, une mauvaise nouvelle pour le football belge puisque le Portugal est actuellement l'un de nos deux grands concurrents dans la course au coefficient UEFA. 

Enfin, dans le dernier match de la soirée, le Panathinaïkos recevait le Bétis Séville et a réalisé le résultat le plus surprenant de la soirée en battant (1-0) le 5e de Liga sur un penalty inscrit à la 88e minute. 

12/03/2026 18:45Panathinaikos FC - Real Betis1-0
12/03/2026 18:45VFB Stuttgart - FC Porto1-2
12/03/2026 18:45Bologna - AS Roma1-1
12/03/2026 18:45Lille OSC - Aston Villa0-1
12/03/2026 21:00Nottingham Forest - FC Midtjylland0-1
12/03/2026 21:00Celta De Vigo - Lyon1-1
12/03/2026 21:00KRC Genk - Freiburg1-0
12/03/2026 21:00Ferencváros - Braga2-0

