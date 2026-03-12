📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

Sur le terrain, les choses ne se passent pas au mieux pour Loïs Openda. Mais l'attaquant belge a décidé de se réconforter en s'offrant une splendide villa pour la suite de sa période turinoise.

Et si ça lui offrait l'équilibre et la paix nécessaires pour briller sur les terrains ? La Gazzetta dello sport relate en tout cas que notre compatriote Loïs Openda a récemment emménagé avec sa femme et leurs enfants dans une nouvelle résidence à Turin, et pas n'importe laquelle.

Openda aurait en effet décidé de louer la luxueuse villa où vivait Cristiano Ronaldo durant son époque turinoise, de 2018 à 2021. Une villa d'environ 1000m² disposant d'un jardin de 300m², située à l'abri des regards mais dont des images sont trouvables sur les réseaux sociaux.

Openda cambia casa: si trasferisce nella villa che fu di CR7. Ma il suo futuro alla Juve... https://t.co/33LpGm7cUd — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) March 11, 2026

Loïs Openda dans cette villa pour quelques mois seulement ?

CR7 y a vécu à partir de son arrivée en 2018, avec sa fiancée de l'époqe, Georgina Rodríguez. Paul Pogba mais aussi... Zinedine Zidane ont également habité dans cete villla iconique de Turin. Une autre star l'a jugée trop chère à l'époque, rappelle HLN : Bono, chanteur du groupe U2.

En plus de six chambres et six salles de bain, cette villa dispose d'un spa avec sauna, hammam et piscine intérieure, ainsi qu'un ascenseur.





Malheureusement pour Loïs Openda, son séjour dans cette maison de rêve risque d'être assez court : sauf retournement de situation, la Juventus tentera de s'en séparer dès l'été prochain, après avoir été forcée de lever l'option d'achat de 40 millions d'euros placée par le RB Leipzig.