Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?
Deviens fan de Almeria! 0

Largie Ramazani est en très grande forme avec le FC Valence. Le club ne dispose pas d'option d'achat, mais espère bien pouvoir convaincre Leeds United.

Largie Ramazani (25 ans) est prêté cette saison au FC Valence par Leeds United. Après plusieurs saisons réussies à l'UD Almeria, Ramazani fait son retour en Liga et si une blessure a interrompu sa saison, il est désormais en très grande forme.

Ces dernières semaines, Ramazani a en effet inscrit 4 buts en 6 matchs de championnat, aidant un FC Valence en difficulté à remonter progressivement au classement. Mais l'avenir du Belge formé à Manchester United s'inscrit en pointillés.

Largie Ramazani restera-t-il en Liga ? 

En effet, Ramazani est prêté sans option d'achat par Leeds, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Le club anglais l'avait acheté 7,7 millions à Almeria en 2024 et l'attaquant y avait montré de belles choses en Championship (31 matchs, 7 buts). 

Interrogé par El Chiringuito au sujet de son avenir, Largie Ramazani est resté très évasif. "Je suis à Valence pour travailler, nous verrons la suite", a-t-il ainsi évacué. 


Une chose est sûre : Leeds United aura le dernier mot. Mais Fichajes assure que Valence aimerait conserver l'attaquant belge. Que certains commencent à imaginer, à terme, en sélection s'il continue sur sa lancée en Liga. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Segunda Division
Segunda Division Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Almeria
Largie Ramazani

Plus de news

Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

22:30
Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

21:40
Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

21:20
📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

21:00
Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

20:40
Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

20:20
Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

20:00
L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

19:30
🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

19:00
Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

18:40
"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

18:20
Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

18:00
Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

17:30
"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

17:00
"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

16:30
Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

16:00
1
Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

15:30
Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

15:00
"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

14:20
"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

14:00
C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

13:30
Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

13:00
Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

12:40
4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

12:20
Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

12:00
Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

11:40
Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

11:20
🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

11:00
"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

10:30
Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

10:00
Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

09:30
"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

09:00
Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

08:30
Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

07:00
Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Segunda Division

 Journée 30
Mirandés Mirandés 13/03 Cadiz CF Cadiz CF
Leonesa Leonesa 14/03 Racing Santander Racing Santander
Real Saragosse Real Saragosse 14/03 Almeria Almeria
Valladolid Valladolid 14/03 CD Leganés CD Leganés
Ceuta Ceuta 14/03 Deportivo Deportivo
Cordoba CF Cordoba CF 15/03 Real Sociedad Real Sociedad
Granada Granada 15/03 Andorra Andorra
SD Eibar SD Eibar 15/03 Burgos CF Burgos CF
Malaga Malaga 15/03 Huesca Huesca
Sporting Sporting 15/03 Castellon Castellon
Albacete Albacete 16/03 UD Las Palmas UD Las Palmas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved