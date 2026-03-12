Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

Largie Ramazani est en très grande forme avec le FC Valence. Le club ne dispose pas d'option d'achat, mais espère bien pouvoir convaincre Leeds United.

Largie Ramazani (25 ans) est prêté cette saison au FC Valence par Leeds United. Après plusieurs saisons réussies à l'UD Almeria, Ramazani fait son retour en Liga et si une blessure a interrompu sa saison, il est désormais en très grande forme.

Ces dernières semaines, Ramazani a en effet inscrit 4 buts en 6 matchs de championnat, aidant un FC Valence en difficulté à remonter progressivement au classement. Mais l'avenir du Belge formé à Manchester United s'inscrit en pointillés.

Largie Ramazani restera-t-il en Liga ?

En effet, Ramazani est prêté sans option d'achat par Leeds, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Le club anglais l'avait acheté 7,7 millions à Almeria en 2024 et l'attaquant y avait montré de belles choses en Championship (31 matchs, 7 buts).

Interrogé par El Chiringuito au sujet de son avenir, Largie Ramazani est resté très évasif. "Je suis à Valence pour travailler, nous verrons la suite", a-t-il ainsi évacué.



Une chose est sûre : Leeds United aura le dernier mot. Mais Fichajes assure que Valence aimerait conserver l'attaquant belge. Que certains commencent à imaginer, à terme, en sélection s'il continue sur sa lancée en Liga.