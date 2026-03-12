Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !

Le KRC Genk se donne une courte avance contre Fribourg et peut espérer continuer son chemin européen !
Photo: © photonews

Le KRC Genk s'est imposé ce jeudi lors de son 8e de finale aller d'Europa League face au SC Fribourg, 8e de Bundesliga.

Il fallait au moins ça pour se laisser une belle chance de qualification au match retour : ce jeudi, le KRC Genk recevait le SC Fribourg, 8e de Bundesliga, en 8e de finale de l'Europa League. Les Limbourgeois se sont imposés d'une courte tête (1-0), et iront donc avec un peu de marge en Allemagne.

Nicky Hayen surprenait au coup d'envoi en alignant le jeune Josué Kongolo, 19 ans, au détriment de Mujaid Sadick. C'était la première titularisation du talentueux international belge U21 en Coupe d'Europe cette saison à l'exception d'un match retour de qualification contre le Lech Poznan (mais Genk avait alors remporté le match aller 1-5). 

El Ouahdi, la saison de folie 

Après 8 minutes, c'était le scénario catastrophe pour Genk, Manzambi ouvrant le score pour Fribourg. Mais le VAR indiquait finalement que le joueur était hors-jeu, et le but était annulé. Les deux équipes se répondaient du tac au tac, jusqu'à ce que Zakaria El Ouahdi inscrive son 4e but européen au terme d'une belle combinaison (1-0, 24e). 

Il n'y aura plus que pour Genk qui ne parviendra cependant pas à planter ce deuxième but qui aurait tant pu faire la différence. Karetsas, Bibout et Heymans, notamment, échoueront. Genk se fera même peur en seconde période quand la VAR vérifiera un tacle de Bangoura, qui échappera à la rouge (58e). C'est encore le Racing qui, en fin de rencontre, aurait pu faire le break. 

Le KRC Genk devra donc se contenter d'un avantage d'un petit but au moment de se déplacer en Forêt Noire, jeudi prochain. Mais les Allemands n'ont pas montré un visage fort attrayant ce jeudi, et l'optimisme sera donc de mise. En cas de qualification, les Limbourgeois affronteront le vainqueur du duel entre Bologne et l'AS Rome, qui se sont quittés dos-à-dos plus tôt dans la soirée (1-1). 

KRC Genk
Freiburg
Zakaria El Ouahdi

