Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

Koni De Winter a été l'un des hommes forts de l'AC Milan lors du derby contre l'Inter, remporté 1-0. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Anversois a même été le meilleur joueur sur le terrain.

De Winter a occupé l'axe de la défense et, selon les médias italiens, a notamment maintenu Francesco Esposito et Ange-Yoan Bonny hors du match. Il a ainsi joué un rôle important dans la victoire de Milan lors du Derby della Madonnina, un résultat qui redonne un peu de vie à la course au titre en Serie A.

Cette belle prestation intervient alors qu'il n'y a pas si longtemps, De Winter avait encore souffert en Supercoupe d'Italie, où il était en difficulté face à Rasmus Højlund du Napoli. Selon La Gazzetta, il a toutefois utilisé ces moments difficiles comme motivation pour se relancer.

Le quotidien italien pointe trois raisons majeures à son évolution rapide: son calme balle au pied, sa persévérance et la confiance de l'entraîneur Massimiliano Allegri. Le coach a continué à croire en lui, ce qui a permis à De Winter de s'imposer peu à peu comme une valeur sûre de l'équipe.

Quand la Gazzetta tacle Mechele et Theate

Selon le célèbre quotidien aux pages roses, sa grande forme doit désormais se transposer en équipe nationale. "De Winter n'a jamais été un cadre en sélection dans son pays, mais il perce au plus haut niveau au bon moment, trois mois avant la Coupe du Monde."



Les Italiens ont également jeté un œil à la concurrence et ne sont pas vraiment impressionnés. "Theate et Mechele sont actuellement les titulaires en charnière centrale, Debast étant blessé depuis novembre. Disons-le comme ça: si c'était Nesta et Cannavaro, ce serait nettement plus compliqué".