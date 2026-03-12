Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

Thorgan Hazard a été élu Joueur du mois de février par la Dernière Heure et la RTBF. Un prix qui couronne son retour en grande forme, mais le joueur du RSC Anderlecht préférerait un trophée collectif.

Comme tous les mois, nos confrères de La Dernière Heure et de la RTBF ont demandé à leurs lecteurs et auditeurs d'élire le Joueur du mois. Sans surprise au vu de ses statistiques en février, c'est Thorgan Hazard qui a été plébiscité. Il a en effet inscrit 5 buts et donné un assist.

Tout ça sans même compter ses deux passes décisives lors de la belle victoire d'Anderlecht à l'Antwerp en demi-finale de la Coupe, qui permet au RSCA de n'être qu'à 90 (ou 120) minutes d'un premier trophée en 9 ans.

Le deuxième joueur du mois à Anderlecht cette saison

Avant l'entraînement ce jeudi, Thorgan Hazard a donc été mis à l'honneur par son coach et applaudi par ses équipiers, recevant le trophée des mains de la DH. Il a été applaudi par ses équipiers et a prononcé un discours.

"Ca fait du bien, mais le plus important serait de gagner un trophée tous ensemble. J'espère donc qu'en fin de saison, on pourra remporter un trophée et fêter ça ensemble", lance le co-meilleur buteur du championnat.





Il s'agit du deuxième titre de Joueur du Mois pour un Anderlechtois cette saison. Nathan De Cat avait déjà été élu Joueur du mois de novembre.