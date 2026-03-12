Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

Le Cercle de Bruges s'intéresse à Alieu Njie et aimerait beaucoup l'attirer. Mais la concurrence s'annonce forte, notamment en provenance d'Angleterre, où plusieurs clubs suivent également de près le joueur qui impressionne.

Selon le spécialiste des transferts Ben Jacobs, le Cercle de Bruges suivrait de près les performances d’Alieu Njie. Ce Suédois de 20 ans, originaire de Stora Tuna et possédant également un passeport gambien, se fait actuellement remarquer à Turin avec le Torino.

Des clubs anglais aussi intéressés

La Vereniging devra toutefois faire face à une forte concurrence, notamment venue d’Angleterre. Des clubs de Premier League comme de Championship suivraient également le joueur de près. Parmi les équipes citées figurent Stoke City, Leicester City et Wolverhampton Wanderers.

Le Cercle de Bruges devra donc se montrer convaincant s’il souhaite attirer l’ailier. Beaucoup dépendra aussi des résultats des différents clubs dans les semaines et mois à venir, tant en Belgique qu’en Angleterre.

Les clubs qui seraient relégués et contraints d’évoluer à l’échelon inférieur pourraient logiquement se retirer de la course. Au Cercle de Bruges de tenter d’assurer rapidement une place dans le top 12 afin de pouvoir avancer plus sereinement sur ce dossier.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande d’Alieu Njie est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros. Cette saison, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en neuf matchs avec le club turinois.



