Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche
On jouait ce jeudi en Challenger Pro League : les Francs Borains recevaient le Sporting Lokeren. Ils devaient l'emporter pour se remettre dans le bon sens dans la course au maintien.
La défaite des Francs Borains à Seraing avait de nouveau placé le RFB dans la zone rouge, et il fallait donc se ressaisir à l'occasion de la réception du Sporting Lokeren, 10e de Challenger Pro League, ce jeudi soir. C'est chose faite.
Le club hennuyer, qui a annoncé cette semaine le départ de son directeur général Pascal Scimè, s'est en effet imposé (1-0) grâce à un but de Mathias Francotte, son deuxième de la saison.
Le latéral droit faisait son retour après une suspension pour abus de cartes jaunes.
Les Francs Borains n'avaient pas gagné depuis 4 matchs (1/12), et ont toujours un point de retard sur le RSCA Futures et deux sur le RFC Seraing. Ces trois points les laissent cependant à distance du Jong Genk et du Club NXT - mais on sait que ces deux derniers ne "peuvent" pas descendre en D1 VV.
Ce dimanche, le RFB se rendra déjà à Lommel, 4e et qui a besoin de points pour se rapprocher du podium ; battre Lokeren ce jeudi était donc une nécessité.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|SK Beveren
|27
|75
|24
|3
|0
|60-20
|40
|G G G G G
|2.
|KV Courtrai
|26
|55
|17
|4
|5
|47-26
|21
|G P G G P
|3.
|Beerschot
|28
|54
|16
|6
|6
|42-27
|15
|P P G G G
|4.
|Lommel SK
|28
|47
|13
|8
|7
|52-40
|12
|G G P P P
|5.
|Patro Eisden Maasmechelen
|28
|45
|12
|9
|7
|38-33
|5
|G P P P P
|6.
|FC Liège
|27
|44
|13
|5
|9
|38-32
|6
|G P G P P
|7.
|Eupen
|27
|39
|10
|9
|8
|38-31
|7
|G P P G P
|8.
|La Gantoise
|27
|37
|11
|4
|12
|37-40
|-3
|G P G P P
|9.
|Lierse SK
|27
|33
|9
|6
|12
|31-36
|-5
|P P G G G
|10.
|KSC Lokeren
|27
|33
|8
|9
|10
|36-38
|-2
|P G P P P
|11.
|RWDM Brussels
|28
|32
|8
|8
|12
|44-46
|-2
|P P P G P
|12.
|RFC Seraing
|26
|29
|7
|8
|11
|31-36
|-5
|P G G G G
|13.
|RSCA Futures
|27
|28
|6
|10
|11
|38-43
|-5
|P G G P P
|14.
|Francs Borains
|27
|27
|7
|7
|13
|24-37
|-13
|P P P P G
|15.
|Jong Genk
|27
|24
|6
|6
|15
|33-51
|-18
|G P P P P
|16.
|Club Brugge NXT
|28
|17
|4
|5
|19
|28-49
|-21
|P P P P P
|17.
|Olympic Charleroi
|27
|16
|3
|7
|17
|23-55
|-32
|P G P P P
