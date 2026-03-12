Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

On jouait ce jeudi en Challenger Pro League : les Francs Borains recevaient le Sporting Lokeren. Ils devaient l'emporter pour se remettre dans le bon sens dans la course au maintien.

La défaite des Francs Borains à Seraing avait de nouveau placé le RFB dans la zone rouge, et il fallait donc se ressaisir à l'occasion de la réception du Sporting Lokeren, 10e de Challenger Pro League, ce jeudi soir. C'est chose faite.

Le club hennuyer, qui a annoncé cette semaine le départ de son directeur général Pascal Scimè, s'est en effet imposé (1-0) grâce à un but de Mathias Francotte, son deuxième de la saison.

Le latéral droit faisait son retour après une suspension pour abus de cartes jaunes.

Les Francs Borains n'avaient pas gagné depuis 4 matchs (1/12), et ont toujours un point de retard sur le RSCA Futures et deux sur le RFC Seraing. Ces trois points les laissent cependant à distance du Jong Genk et du Club NXT - mais on sait que ces deux derniers ne "peuvent" pas descendre en D1 VV.



Ce dimanche, le RFB se rendra déjà à Lommel, 4e et qui a besoin de points pour se rapprocher du podium ; battre Lokeren ce jeudi était donc une nécessité.