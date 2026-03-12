Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche

Les Francs Borains mettent enfin fin à leur série noire et se remettent dans le sens de la marche
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

On jouait ce jeudi en Challenger Pro League : les Francs Borains recevaient le Sporting Lokeren. Ils devaient l'emporter pour se remettre dans le bon sens dans la course au maintien.

La défaite des Francs Borains à Seraing avait de nouveau placé le RFB dans la zone rouge, et il fallait donc se ressaisir à l'occasion de la réception du Sporting Lokeren, 10e de Challenger Pro League, ce jeudi soir. C'est chose faite.

Le club hennuyer, qui a annoncé cette semaine le départ de son directeur général Pascal Scimè, s'est en effet imposé (1-0) grâce à un but de Mathias Francotte, son deuxième de la saison.

Le latéral droit faisait son retour après une suspension pour abus de cartes jaunes. 

Les Francs Borains n'avaient pas gagné depuis 4 matchs (1/12), et ont toujours un point de retard sur le RSCA Futures et deux sur le RFC Seraing. Ces trois points les laissent cependant à distance du Jong Genk et du Club NXT - mais on sait que ces deux derniers ne "peuvent" pas descendre en D1 VV.


Ce dimanche, le RFB se rendra déjà à Lommel, 4e et qui a besoin de points pour se rapprocher du podium ; battre Lokeren ce jeudi était donc une nécessité. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 27 75 24 3 0 60-20 40 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 26 55 17 4 5 47-26 21 G P G G P
3. Beerschot Beerschot 28 54 16 6 6 42-27 15 P P G G G
4. Lommel SK Lommel SK 28 47 13 8 7 52-40 12 G G P P P
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 28 45 12 9 7 38-33 5 G P P P P
6. FC Liège FC Liège 27 44 13 5 9 38-32 6 G P G P P
7. Eupen Eupen 27 39 10 9 8 38-31 7 G P P G P
8. La Gantoise La Gantoise 27 37 11 4 12 37-40 -3 G P G P P
9. Lierse SK Lierse SK 27 33 9 6 12 31-36 -5 P P G G G
10. KSC Lokeren KSC Lokeren 27 33 8 9 10 36-38 -2 P G P P P
11. RWDM Brussels RWDM Brussels 28 32 8 8 12 44-46 -2 P P P G P
12. RFC Seraing RFC Seraing 26 29 7 8 11 31-36 -5 P G G G G
13. RSCA Futures RSCA Futures 27 28 6 10 11 38-43 -5 P G G P P
14. Francs Borains Francs Borains 27 27 7 7 13 24-37 -13 P P P P G
15. Jong Genk Jong Genk 27 24 6 6 15 33-51 -18 G P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 28 17 4 5 19 28-49 -21 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 27 16 3 7 17 23-55 -32 P G P P P
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KSC Lokeren
Francs Borains

Plus de news

Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

Un Belge fait sensation ces dernières semaines : restera-t-il en Espagne ?

22:00
Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

Le gardien le plus convoité de Belgique évolue en D1B : plusieurs clubs du top l'ont à l'oeil

21:20
Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

Les Belges de Lille débutent sur le banc et sont battus par l'Aston Villa d'Onana

21:40
📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

📷 Loïs Openda se console hors-terrains : il vivra dans la villa de luxe où a vécu Cristiano Ronaldo !

21:00
Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

Un Mauve élu Joueur du mois : "J'espère soulever un trophée tous ensemble en fin de saison"

20:40
Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

Un grand média italien encense Koni De Winter... et tacle deux de ses concurrents chez les Diables

20:20
Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

Un club de Pro League prêt à recruter une jeune pépite de Serie A cet été ?

20:00
Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

Du changement aux Francs Borains : Pascal Scimè prend une grande décision

15:30
L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

L'Iran à la Coupe du Monde ? Donald Trump s'exprime à nouveau assez clairement

19:30
🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

🎥 Comme Hazard à l'époque : un joueur de Chelsea s'en prend à un ramasseur de balles

19:00
Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

Un joueur prêté par le Club de Bruges impressionne en Espagne : "Je dois retourner à Bruges, mais..."

18:40
"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

"C'est désormais une obligation" : Jan Ceulemans se montre très clair sur le Club de Bruges

18:20
Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

Alexis Flips peut-il espérer une seconde chance avec Anderlecht ?

18:00
Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

Nathan De Cat peut-il vraiment rêver de la Coupe du monde 2026 ?

17:30
"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

"C'est la seule chose que je n'ai pas accomplie" : Paul-José M'Poku revient sur ses années au Standard

17:00
Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

Le verdict est tombé : le sort du match annulé entre Seraing et Courtrai est désormais connu

16:00
1
"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

"Il a montré qu'on pouvait compter sur lui" : Gaëtan Englebert salue la prestation d'Alexis André Jr.

16:30
Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

Voici où et quand devrait finalement avoir lieu la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine

15:00
"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

"J'ai gagné autrement dans ma carrière" : fraîchement retraité, Paul-José M'Poku se confie

14:20
"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

"Nous voulons écrire l'histoire du club" : le coach de Fribourg ambitieux mais prudent avant d'affronter Genk

14:00
Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

Bob Peeters, un ancien Diable Rouge aux anges à Beveren : "Personne n'a pu rivaliser avec nous"

13:00
C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

C'est l'hécatombe : nouveau coup dur pour le Bayern de Vincent Kompany

13:30
4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

4 victoires qui changent tout : la course au maintien en Challenger Pro League presque bouclée dès ce jeudi ?

12:20
Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

Vers un départ d'Anderlecht cet été ? "Non, je veux d'abord remporter des trophées ici"

12:40
Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

Mis sous silence par le Real, Jeremy Doku n'abdiquera pas : "S'ils ont marqué trois buts, pourquoi pas nous ?"

12:00
🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

🎥 Un but superbe et un retour en Jupiler Pro League à bientôt 38 ans ? "Il faudrait déjà trouver un accord"

11:00
Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

Le transfert le plus étrange d'Anderlecht : un joueur recruté grâce à son ex-club... et son agence de joueurs

11:40
Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

Quel avenir pour Dennis Praet, en fin de contrat le 30 juin ? L'Antwerp a pris sa décision

11:20
"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

"Des actes à l'encontre des valeurs de Sclessin" : les fans du Standard mettent fin à une amitié historique

10:30
Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Il pourrait même bientôt rejouer : les raisons du retour de Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

10:00
Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

Jürgen Klopp prêt à quitter son poste chez Red Bull pour rejoindre une sélection qualifiée pour le Mondial ?

09:30
"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

"Comme si c'était une garderie" : Thibaut Courtois attaque la presse espagnole après son assist face à City

09:00
Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

Il peut reprendre espoir : un ancien du Standard vers le record de six participations à la Coupe du monde ?

08:30
Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

Silvio Proto dévoile le meilleur entraîneur de sa carrière...et y voit une ressemblance avec Jérémy Taravel

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/03: Nicholson

07:00
Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

Duel entre Diables en Europa League pour l'une des affiches de la soirée

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 30
RSCA Futures RSCA Futures 13/03 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 13/03 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 14/03 SK Beveren SK Beveren
KSC Lokeren KSC Lokeren 14/03 La Gantoise La Gantoise
RFC Seraing RFC Seraing 14/03 Jong Genk Jong Genk
KV Courtrai KV Courtrai 14/03 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
FC Liège FC Liège 14/03 Beerschot Beerschot
Lommel SK Lommel SK 15/03 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved