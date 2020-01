Le FC Liège enchaîne face à la Louvière Centre grâce à un doublé de Bangoura

Ce dimanche, duel wallon au programme entre le FC Liège et la Louvière Centre lors de la dix-huitième journée de D1 Amateurs. Le coup d'envoi de la rencontre était donné par Patrick Gusbin, joueur passé par les deux clubs.

Après sa victoire la semaine dernière face au Patro Eisden (3-1), le FC Liège avait à coeur de confirmer face à un autre promu, La Louvière Centre. Un club qui comptait le même nombre de points que les Sang et Marine (20 points) au classement. Un duel donc très important face à un concurrent dans la course au maintien.

Outre l'essai de Bangoura côté liégeois (5e), le tir dévissé d'Utshinga (9e) et les tentatives de Dansoko (10e et 12e) côté louvièrois, la round d'observation aura duré une mi-temps entière... Quarante-cinq minutes pendant lesquelles les locaux et visiteurs n'ont pas été une seule fois dangereux devant la surface adverse.

En début de seconde période, le FC Liège se verra refuser un but de Bangoura pour hors-jeu (54e). Le meilleur buteur du matricule 4 se procurera ensuite la première grosse occasion de la rencontre et réveillera le public avec un tir puissant repoussé par le poteau de Cremers (61e). Une minute plus tard, le matricule 4 obtiendra un penalty après une intervention fautive de Saidane sur D'Ostilio. Bangoura le transformera et permettra aux Sang et Marine de prendre les commandes de la rencontre (62e), 1-0. Mais treize minutes plus tard, les Loups réagiront et égaliseront via Delbergue qui s'en ira tromper Debaty d'un joli tir croisé (75e), 1-1.

Mais c'était sans compter sur ce diable de Bangoura, qui bien servi par D'Ostilio, fera trembler les filets d'une tête rageuse (81e), 2-1. Les troupes de Xavier Robert tenteront d'arracher le partage mais Debaty effectuera un arrêt décisif sur un tir de Delbergue (90e). Le score ne bougera pas, le FC Liège s'impose 2-1.

Le FC Liège enchaîne une deuxième victoire de suite et poursuit ainsi sur sa belle lancée. La Louvière Centre vit de son côté un début d'année 2020 compliqué avec ce deuxième revers.

FC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Van Den Ackerveken, Massa (Electeur 79e), Niankou, Bruggeman (Mariën 79e), Lallemand (Schmit 89e), Mouchamps, Bangoura

La Louvière Centre : Cremers, Haidara, Felix, Ghesquiere, Delbergue, Utshinga (Sdibe 87e), Herzallah, Marquis (Abdoul 53e), Perreira-Bofoma (Mukala 85e), Dansoko, Saidane