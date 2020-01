Felice Mazzu a repoussé l'offre de l'UR Namur

Le coach carolo et le club de D2 amateurs ont bien discuté, mais Felice Mazzu ne donnera pas suite.

La rumeur un peu folle a été confirmée par Felice Mazzu: le nouveau club de Logan Bailly a bel et bien approché l'ancien coach de Genk et de Charleroi. "Je suis quelqu'un de simple et je sais d'où je viens. Quand quelqu'un que je connais me téléphone, je le vois et je discute", précise-t-il dans un entretien accordé à la DH.

Mais Felice Mazzu ne donnera pas suite: "Non, je ne serai pas le prochain entraîneur de Namur", confirme-t-il. "Ce n'est pas du tout dans mes plans pour le moment, j'attends toujours une proposition pour entraîner au plus haut niveau."