Dennis Praet écarté, son coach s'explique

Plutôt bon ces dernières semaines avec les Foxes, l'ancien Mauve n'était pas sur la feuille de match, mercredi soir, pour la rencontre face à West Ham.

Titulaire à Burnley et contre Southampton, lors des deux dernières sorties de Leicester City (au cours desquelles il a donné un assist et inscrit son premier but de la saison), Dennis Praet a été laissé de côté, mercredi soir, par Brendan Rodgers, au même titre d'ailleurs que Hamza Choudhury.

Le coach des Foxes s'en expliqué à l'issue de la partie. "Je ne peux mettre que 18 joueurs sur la feuille et nous avons un noyau de 25. Donc, je dois faire des choix", explique-t-il. Mais il rassure: c'est loin d'être définitif. "Ça signifie juste que je dois laisser des joueurs sur la touche et mercredi c'était eux. Mais ils seront de retour ce week-end."