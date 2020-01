🎥 Bundesliga : Le Bayern réalise un score de forfait contre Schalke et se rapproche de Leipzig

Grosse performance des Bavarois qui se retrouvent désormais à un seul point de la première place.

Le Bayern n'a laissé aucune chance face à Schalke ce samedi. L'équipe bavaroise a infligé un score de forfait 5-0 à l'équipe de Benito Raman, qui était d'ailleurs malade en semaine et donc absent sur la feuille de match.

La rencontre a débuté assez rapidement puisque Lewandowski a ouvert le score dès la 6e minute de jeu, profitant d'une approximation du gardien de Schalke. Il faudra attendre le temps additionnel de la deuxième mi-temps pour voir le Bayern doubler la mise grâce à Thomas Müller.

En deuxième mi-temps, Goretzka inscrivait le troisième but d'une très belle reprise de volée à la 50e minute de jeu. Il était impossible de voir Schalke revenir dans la rencontre tellement le Bayern se montrait dominant.

TOOOR | QUEL BUT DE LEON GORETZKA ! 😳#FCBS04 🇩🇪 pic.twitter.com/Lzdq1EQFz0 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 25, 2020

A la 58e, Thiago Alcantara se chargeait d'alourdir un peu plus le score avant que Gnabry, en toute fin de match (89e), n'inscrive le cinquième et dernier but des siens.

Grâce à cette victoire, le Bayern montre clairement qu'il est toujours en course pour la conquête du titre. Avec 39 points, les pensionnaires de l'Allianz Arena ne sont plus qu'à une unité de la première place détenue par Leipzig qui s'est incliné un peu plus tôt dans la journée à Francfort (2-0).