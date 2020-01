Radja a pris sa revanche : "On m'a traité comme un joueur médiocre à l'Inter"

Radja Nainggolan a permis à Cagliari d'arracher un point important face à l'Inter Milan, son ancien club. Une belle revanche pour le Ninja, qui estime avoir été traité avec peu de respect chez les Nerazzurri.

Radja Nainggolan et Cagliari ont joué un mauvais tour à l'Inter Milan en obtenant le point du partage, restant ainsi à la sixième place de Serie A, qualificative pour l'Europe. Un résultat important et qui offre une belle revanche à Nainggolan, dont l'aventure à Milan s'est mal terminée.

"Je pense qu'on a bien joué dès le début de la rencontre, on est venus ici pour jouer avec du caractère, faire tourner le ballon. Quelques faits de match sont allés contre nous, et pas contre l'Inter, mais c'est le foot", relativise l'ex-Diable Rouge au micro de DAZN. "Il y a une poussée sur le but, il y aurait dû y avoir un carton rouge également : il n'y a pas besoin de voir une jambe brisée pour exclure un joueur", regrette cependant Nainggolan. L'Inter a cependant terminé le match à... neuf, mais Lautaro Martinez sera exclu à la 94e et Tommaso Berni à la 95e, trop tard pour que cela influence le résultat.

"Traité comme un joueur médiocre"

Sur le plan personnel, Nainggolan restait fair-play : "J'ai beaucoup de respect pour les supporters de l'Inter et pour mes anciens équipiers, mais j'ai le sentiment d'avoir été traité comme un joueur médiocre quand j'étais ici. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. En un sens, je suis heureux, mais d'un autre côté non. Qui sait ce que me réserve la suite ? Pas moi. Je me concentre sur le prochain match et je me bats avec mes équipiers pour obtenir quelque chose d'important".