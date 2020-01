Thomas Meunier évoque sa prolongation de contrat au PSG

Qu'en est-il du dossier Meunier ? Le latéral du PSG doit encore prolonger son contrat avec le club francilien, mais rien ne bouge.

Après la victoire parisienne face à Lille, Thomas Meunier a été interrogé par beIn sur sa potentielle prolongation de contrat au PSG. "Il n'y a pas de nouvelles, non, les discussions n'ont pas commencé. Je crois qu'ils sont occupés avec d'autres dossiers et on verra après le 1er février", se résigne le Diable Rouge. "Ma volonté est de rester ici, rien n'a changé".

Meunier a également évoqué le sujet du soir, à savoir le décès de la légende de la NBA Kobe Bryant. "Je ne suis pas vraiment la NBA mais tout le monde connaît Kobe. Je me rappelle du jour où il est venu nous rendre visite au Camp des Loges il y a trois ans. Apparemment, il est décédé avec sa petite fille. La vie ne tient qu'à un fil", regrette-t-il.