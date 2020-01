Genk s'exprime concernant Berge : "Il y a beaucoup d'intérêt, oui"

Sander Berge sera-t-il encore à Genk quand minuit sonnera ce vendredi ?

Le directeur sportif du Racing Genk, Dimitri De Condé, ne cache pas que ce sera difficile pour le club limbourgeois de conserver sa pépite norvégienne. "Il y a beaucoup d'intérêt et ce sont des montants très élevés pour les normes belges", reconnaît-il en conférence de presse ce mardi. On évoque en effet le montant de 20 millions d'euros.

"Cela fait l'objet de discussions en interne, et nous en parlons aussi avec le joueur - c'est le plus important. Le dossier est très complexe de par les montants en jeu", continue De Condé. "Nous avons du travail d'ici le premier février. En fonction de son départ, il peut se passer des choses dans l'autre sens. Mais on a vu avec le départ de Pozuelo que d'autres joueurs pouvaient se révéler en cas de départs".