Les supporters de Manchester United accélèrent les protestations contre leur vice-Président

Une vingtaine de supporters mancuniens ont durci les actions contre leur direction, désignée comme responsable des difficultés que connaît actuellement leur club de coeur.

On connaît la ferveur et la passion que certains supporters de Manchester United transmettent à leurs favoris. A l'inverse, quand leur club va mal, ils se sentent offensés dans leur vie quotidienne. Si Solskjaer semble toujours être soutenu par une majorité du public, ce dernier a trouvé son bouc émissaire : Ed Woodward, le gestionnaire et vice-Président du club.

Le domicile de ce dernier fut pris pour cible, cette nuit, par une vingtaine de supporters des Red Devils. Ils ont allumé des engins pyrotechniques autour de sa maison et lancé des chants tels que "Ed Woodward, tu vas crever !". La presse anglaise indique, cela dit, que le principal concerné et sa famille n'étaient pas présents dans leur maison pendant l'action de protestation.