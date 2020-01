Officiel : Jordi Mboula, le grand talent de Monaco, quitte déjà le Cercle

Le projet du Cercle de Bruges prend l'eau : comme plusieurs autres talents arrivés en début de saison, Jordi Mboula, prêté par l'AS Monaco, s'en va déjà.

Il aura été l'un des flops les plus discrets, mais peut-être les plus retentissants cette saison : Jordi Mboula (20 ans), présenté à ses débuts comme l'un des plus grands talents de la Masia puis de l'AS Monaco, arrivait prêté au Cercle de Bruges auréolé d'une belle réputation ... et n'aura disputé que 7 matchs pour un carton rouge (0 but et 0 assist).

Monaco prête directement son talentueux médian en D2 espagnole, direction le CD Huesca. Ce n'est pas le premier joueur à quitter le navire circulaire : William Balikwisha, Stéphane Omeonga, Corentin Fiore ou encore Loïc Badiashile ont tous quitté le Cercle cet hiver, après être arrivés l'été passé.