Le coronavirus oblige Javier Pastore à rester en Serie A

Le meneur de jeu du PSG, puis de l'AS Rome, se voyait bien quitter l'Europe pour terminer une belle carrière.

Remis d'une blessure à la cheville, l'Argentin avait trouvé un accord avec la Roma et un club de Super League chinoise pour un transfert. Seulement, le Corriere dello Sport annonce ce jeudi après-midi que le joueur ne pourra pas rejoindre la Chine pour conclure les derniers détails et passer ses examens médicaux. La raison ? L'épidimie du coronavirus actuellement présente en Chine.

Javier Pastore ne pourra donc pas s'y rendre avant vendredi minuit. L'ancien international argentin devra patienter jusqu'au mercato prochain. Cela dit, il dispose d'un temps de jeu plus que correct avec son actuel club romain. Il a déjà disputé 13 matchs et 725 minutes cette saison, que ce soit en Serie A ou en Europa League. Il revient de blessure et a disputé sa première minute de l'année le week-end dernier dans un derby romain contre la Lazio.