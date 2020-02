🎥 Youri Tielemans important dans le partage de Leicester contre Chelsea

Si aucun goal ne fut inscrit en première mi-temps, il en était différent pour la deuxième période. Dès la reprise, Antonio Rudiger ouvrait la marque pour les visiteurs. Une avance que les Blues ne sont pas parvenus à conserver longtemps. En effet, Harvey Barnes remettait les compteurs à égalité à la 54ème minute, sur un assist de Youri Tielemans :

@LCFC égalise face à @ChelseaFC via Barnes mais on attend toujours le ralenti de ce but... Comme quoi, même dans le championnat le plus cher du monde, il y a des problèmes techniques #voosport pic.twitter.com/94kzcYgBCr